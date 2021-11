Pragmata è stato rinviato al 2023

Capcom ha fatto sapere di aver rinviato l’uscita di Pragmata al 2023: il lancio era precedentemente previsto nel corso del prossimo anno.











La compagnia giapponese spiega che il team di sviluppo sta lavorando alacremente alla produzione del videogioco per PC, PS5 e Xbox Series X|S, tuttavia per assicurarsi che la qualità del prodotto finale sia in linea con le aspettative è stato deciso di spostare in avanti di un anno il lancio di Pragmata.

Nel frattempo, per non lasciare a bocca asciutta i giocatori, Capcom ha diffuso questo nuovo artwork ufficiale del gioco.