Alien: Isolation si dirige su mobile, ecco la data di uscita

Dopo aver terrorizzato molti videogiocatori su PC e console, Alien: Isolation si prepara ad approdare anche su mobile. Il survival horror di Creative Assembly e SEGA sta infatti per vedere la luce sui dispositivi Android e iOS.











Adattato e ripensato per il gioco via touchscreen e con un’interfaccia dedicata completamente personalizzabile, Alien: Isolation consente ai giocatori di configurare il gioco in base alle proprie esigenze, mentre supporta anche l’uso del joypad. In questa edizione sono inclusi anche i sette DLC aggiuntivi, tra cui Last Survivor e Crew Expandable.

La data di uscita di questa versione mobile di Alien: Isolation è prevista per il 16 dicembre. Il gioco verrà venduto al prezzo di € 14,99.