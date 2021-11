Marvel's Guardians of the Galaxy supporta il ray tracing su console

Square Enix ed Eidos Montreal hanno pubblicato una nuova patch di Marvel’s Guardians of the Galaxy che abilita una nuova modalità grafica con supporto al ray tracing sia su PS5 che su Xbox Series X. Tale modalità può essere attivata sulle console di nuova generazione attraverso le impostazioni del gioco.

L’aggiornamento migliora anche la versione per Xbox Series S: sebbene non sia possibile abilitare il ray tracing, sulla piccola console Microsoft è possibile sbloccare il frame rate permettendo al gioco di raggiungere i 60 fotogrammi al secondo, anche se gli sviluppatori precisano che la frequenza di aggiornamento potrebbe essere ballerina in determinati frangenti dell’avventura.

