Age of Empires 4: ecco la roadmap degli aggiornamenti

A distanza di qualche settimana dall’uscita dell’ottimo Age of Empires 4, gli sviluppatori hanno delineato la roadmap degli aggiornamenti che verranno pubblicati da qui fino alla primavera del 2022.

Si parte con una prima patch già pubblicata che apporta alcune correzioni alla stabilità del gioco, per poi passare a un update un po’ più corposo la cui uscita è prevista in inverno. Questo aggiornamento modificherà il bilanciamento di oltre un centinaio di unità, introdurrà modifiche all’interfaccia della fazione cinese, apporterà degli aggiustamenti alla mini-mappa, e porterà con sé una buona dose di fix per i bug.

L’aggiornamento primaverile, invece, promette di introdurre gli strumenti per la creazione di contenuti da parte degli utenti, migliorerà ulteriormente il bilanciamento delle fazioni, e darà il via alla stagione competitiva per il gioco online.

Relic Entertainment promette in ogni caso di non fermarsi con quest’ultimo aggiornamento, assicurando i giocatori di Age of Empires 4 che gli update continueranno a essere pubblicati anche dopo la prossima primavera.

