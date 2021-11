ELEX 2: il nuovo trailer ci presenta le fazioni del gioco

THQ Nordic ha confezionato un nuovo trailer di ELEX 2, il prossimo videogioco di ruolo targato Piranha Bytes: questa volta il filmato è dedicato alla presentazione delle cinque fazioni che il protagonista Jax inconterà durante l’avventura.











Ognuna di esse ha un determinato ruolo nelle vicende di ELEX 2: basti pensare ai Berserker, un gruppo di maghi che hanno trasformato parte del mondo di Magalan in un paradiso verdeggiante; oppure ai Chierici, esperti nella creazione di robot e nel crafting. Poi ci sono i Morkons, che risiedono in tunnel sotterranei che attraversano tutto il pianeta, i Fuorilegge, che non necessitano presentazioni, e infine gli Albs, guerrieri che sfruttano la tecnologia a loro vantaggio.

ELEX 2, lo ricordiamo, sarà disponibile dal 1° marzo su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.