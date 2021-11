Six Days in Fallujah è stato rinviato alla fine del 2022

Annunciato lo scorso febbraio, il controverso Six Days in Fallujah non vedrà la luce entro fine anno come inizialmente previsto, bensì il suo lancio è stato rinviato di circa dodici mesi.

Il publisher Victura ha difatti reso noto che lo sparatutto bellico ambientato durante l’ultima guerra in Iraq verrà pubblicato nel corso del quarto trimestre del 2022. La compagnia ha spiegato che durante gli ultimi mesi, le dimensioni del progetto sono aumentate, pertanto il team di sviluppo ha bisogno di più tempo per far sì che la produzione di Six Days in Fallujah venga portata a termine nel migliore dei modi.

Victura ha poi spiegato che al progetto parteciperà anche Marty O’Donnell, storico compositore delle colonne sonore di molti Halo e di Destiny.

