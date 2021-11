Gunfire Reborn esce dall'Accesso Anticipato, arriverà anche su console

Giornata ricca di eventi per Gunfire Reborn. L’FPS roguelite di Duoyi Games è infatti uscito dall’Accesso Anticipato con un corposo aggiornamento, che vede l’implementazione del nuovo eroe Qian Sui, del livello conclusivo Hyperborean Jokul e del suo boss, di due nuove armi e di varie modifiche al bilanciamento di armi, pergamene e iscrizioni; potete trovare la lista completa dei cambiamenti a questo link.











Duoyi Interactive ha chiarito che il viaggio non finisce qui, in ogni caso: ci saranno ancora altri aggiornamenti, che per ora si concentreranno principalmente sul raffinare l’esperienza di gioco. Gunfire Reborn festeggia inoltre il raggiungimento di quota due milioni di copie vendute, e un importante accordo con 505 Games che vedrà il gioco arrivare anche su console nel corso del 2022.