Splinter Cell: Chaos Theory disponibile gratis su Ubisoft Connect

Come parte delle celebrazioni per il suo trentacinquesimo compleanno, Ubisoft ha deciso di regalare Tom Clancy’s Splinter Cell: Chaos Theory per un periodo limitato. Il gioco potrà essere ottenuto gratis sul sito dedicato entro il 25 novembre alle ore 15:00; vi basterà seguire le semplici istruzioni per ritrovarvelo sul vostro account Ubisoft Connect.

Uscito originariamente nel 2005, Tom Clancy’s Splinter Cell: Chaos Theory vedeva Sam Fisher impegnato a sventare una serie di attacchi informatici su scala globale, e fu accolto con molto favore sia dalla critica giornalistica che dal pubblico. Per quanto il gioco abbia i suoi anni sulle spalle, tornare nei familiari panni dell’agente segreto fa sempre piacere; certo che, cara Ubisoft, anche un nuovo capitolo della serie non è che ci farebbe schifo…