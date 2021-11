Farming Simulator 22 presenta la sua guida introduttiva

Forse tutti i trailer pubblicati nelle ultime settimane vi hanno incuriosito, e arrivati a questo punto siete interessati a provare Farming Simulator 22. Ma magari non siete grandi esperti di agricoltura, e pensate che termini come pacciamatura potrebbero tranquillamente provenire da qualche vocabolario alieno. Niente paura, però: GIANTS Software ha pensato anche a voi, e preparato la Farming Simulator Academy, una guida introduttiva che servirà a spiegarvi tutte le basi necessarie per diventare un provetto coltivatore.











Potete trovare la lista di tutorial a questo indirizzo; per il momento non è ancora molto popolata, ma non dubitiamo che nel corso dei prossimi giorni verrà rimpinguata a dovere. Anche perché manca poco al lancio di Farming Simulator 22, previsto per il prossimo 22 novembre.