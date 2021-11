Loop Hero arriverà su Nintendo Switch a dicembre

Devolver Digital ha da poco annunciato la data di uscita di Loop Hero su Nintendo Switch, prevista per il 9 dicembre. I preordini sul Nintendo eShop non sono disponibili al momento della scrittura di questo articolo, ma dovrebbe diventarlo nel corso delle prossime ore. Se non sapete come impegnare il tempo fino ad allora, eccovi un bel trailer da guardare in loop per qualche ora:











Se non è bastato questo a intrattenervi e volete capire che accidenti avete appena visto, ci pensiamo noi a ragguagliarvi: sviluppato da Four Quarters, Loop Hero è un roguelite in cui un eroe senza memoria si trova a vagare in un mondo quasi completamente distrutto da un lich. Poco alla volta, dovrà ricostruirlo con i pezzi che trova sul suo percorso circolare, arrivando infine ad affrontare il temibile antagonista. Se volete saperne di più, vi spediamo senza passare dal via a leggere la nostra recensione.