WB Games annuncia il platform fighter MultiVersus, sarà free to play

Il nome MultiVersus era emerso già in un leak di qualche tempo fa, e ora arriva la conferma ufficiale. Warner Bros. Games ha infatti da poco presentato questo suo nuovo platform fighter free to play, che vede personaggi dagli universi narrativi più diversi incontrarsi sul ring. Il gioco è sviluppato da Player First Games, che ha anche preparato un dettagliato video di presentazione sia del gameplay che degli obiettivi dello studio.











MultiVersus è infatti stato pensato per promuovere il gioco cooperativo: la modalità principale sarà infatti 2v2, e ogni personaggio avrà abilità che potranno aiutare i compagni di squadra. Batman, per esempio, potrà celarli alla vista degli avversari con il suo fumogeno, mentre Steven Universe li potrà proteggere con uno scudo di forza. Il gioco uscirà nel corso del 2022 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S, e includerà il supporto al cross-play e ai server dedicati. Potete effettuare la pre-iscrizione per i test sul sito ufficiale. La lista di personaggi per ora confermati, con altri in arrivo prossimamente, include:

Arya Stark

Batman

Bugs Bunny

Finn the Human

Garnet

Harley Quinn

Jake the Dog

Reindog (personaggio originale)

Shaggy

Steven Universe

Superman

Tom & Jerry

Wonder Woman