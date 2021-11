Forza Horizon 5 supera quota 10 milioni di giocatori

Forza Horizon 5 batte un nuovo record dopo che il numero di giocatori ha superato quota 10 milioni: si tratta del videogioco Xbox di maggior successo nella prima settimana dopo il lancio.

Il videogioco di corse targato Playground Games sembra aver raccolto un ampio favore del pubblico, ma anche la critica lo ha decisamente premiato. Un risultato davvero straordinario se si pensa che pochi giorni fa i giocatori erano appena, si fa per dire, 4,5 milioni.

La soddisfazione del team di sviluppo e di Xbox Game Studios a questo punto è davvero molto elevata, come dimostrato dal messaggio diffuso in queste ore sui social.

