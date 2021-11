Activision Blizzard: Xbox critica Bobby Kotick e rivaluta la sua posizione

Non solo Sony, ora anche Xbox si scaglia contro Bobby Kotick e il management di Activision Blizzard dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni legate ai casi di molestie.

Secondo quanto riportato da Bloomberg, Phil Spencer avrebbe scritto una email interna alla divisione Xbox dai toni piuttosto duri in cui non soltanto si dice preoccupato e profondamente turbato dagli ultimi sviluppi della vicenda, ma sarebbe addirittura pronto a rivalutare la posizione della divisione da lui diretta nel rapporto tra Microsoft e Activision Blizzard. Spencer vorrebbe muoversi in maniera proattiva dal momento che, stando al testo dell’email, il tipo di comportamenti rilevati dall’inchiesta giornalistica del Wall Street Journal non dovrebbero avere alcuno spazio all’interno dell’industria videoludica.

Nel frattempo, in seguito all’articolo scritto sulle colonne di Bloomberg, Phil Spencer ha confermato alla redazione di IGN di aver redatto l’email in questione, senza però fornire alcune dettaglio circa le prossime mosse di Microsoft e della divisione Xbox nei confronti di Activision Blizzard.

Condividi con gli amici Inviare