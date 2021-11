Star Wars The Old Republic: Legacy of the Sith uscirà a dicembre

Nel corso di un livestream che è stato trasmesso nella tarda serata di ieri, e di cui potete visionare la replica nel video presente qui di seguito, BioWare ed Electronic Arts hanno annunciato la data di uscita di Legacy of the Sith, l’ultima espansione di Star Wars The Old Republic.











In Legacy of the Sith scopriremo il piano finale del Sith rinnegato, Darth Malgus, mentre verranno introdotti stili di combattimento che incrementano ulteriormente le opzioni del giocatore e una varietà di aggiornamenti di qualità della vita. Il lancio dell’espansione, la cui pubblicazione è prevista per il 16 dicembre, segnerà l’inizio della celebrazione del decimo anniversario del gioco, che durerà per tutto il 2022.