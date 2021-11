Sifu ha una nuova data di uscita, arriverà in anticipo

È molto raro che accada, eppure Sloclap ha deciso di anticipare la data di uscita di Sifu di un paio di settimane. Il videogioco sviluppato dagli autori di Absolver sarà disponibile su PC, PS4 e PS5 dal prossimo 8 febbraio.











Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo e brevissimo trailer che mette in risalto le capacità marziali del protagonista, che migliorano man mano che avanza con l’età. Possiamo vedere come sia in grado di bloccare gli attacchi nemici e assestare dei colpi niente male per avere la meglio sugli avversari, il tutto in maniera abbastanza fluida.

Vi ricordiamo, infine, che la versione PC di Sifu sarà disponibile esclusivamente sull’Epic Games Store.