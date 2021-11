Milestone e Feld annunciano Monster Energy Supercross The Official Videogame 5

Milestone ha annunciato Monster Energy Supercross The Official Videogame 5, realizzato in collaborazione con Feld Entertainment.











Monster Energy Supercross The Official Videogame 5 includerà le da moto a 2 tempi, ora disponibili in ogni modalità di gioco. Sarà presente anche la Future Academy, che fornirà ai neofiti tutte le informazioni necessarie per muovere i primi passi nel mondo del Supercross. Questo tutorial insegnerà ai nuovi giocatori le basi del Supercross per aiutarli a scalare la classifica da principiante a professionista; fornisce anche molte opzioni in-game che renderanno le gare accessibili a tutti, che influenzeranno il recupero del flusso, lo sterzo assistito e molti altri aspetti tecnici, con l’obiettivo di creare un’esperienza di gioco adatta ad ogni tipo di giocatore.

Torna anche il Track Editor assieme a una nuova feature denominata Rhythm Section Editor. I giocatori potranno combinare e abbinare moduli preesistenti per progettare complesse sezioni di binari prefabbricati che poi possono condividere con la community.

Gli sviluppatori fanno sapere che la modalità Carriera è stata rinnovata. I giocatori potranno iniziare come dilettanti nella 250SX Futures Class mentre mirano a raggiungere le vette della gloria come Pro. Monster Energy Supercross The Official Videogame 5 introduce anche il Rider Shape System, una feature esclusiva per la modalità Carriera che influenzerà le prestazioni dei piloti in caso di cadute o lesioni. L’allenamento e il completamento di compiti specifici sono la chiave per recuperare rapidamente e far riprendere il tuo pilota per essere sempre al top della forma.

Per quanto riguarda il comparto multiplayer, questo includerà una modalità di gioco locale in split-screen e matchmaking online cross-gen.

Monster Energy Supercross The Official Videogame 5 sarà disponibile il 17 Marzo 2022 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.