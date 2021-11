Halo Infinite: la campagna cooperativa arriverà dopo maggio 2022

A quanto pare, la campagna singleplayer di Halo Infinite promette decisamente bene, ma se per caso volete affrontarla in compagnia avrete bisogno di un po’ di pazienza. Come sottolineato da Eurogamer, nel corso di un’intervista con quest’ultima pubblicazione Joseph Staten di 343 Industries ha chiarito che la Season 1 del gioco sarà estesa fino a maggio 2022; e dato che la campagna cooperativa era proprio una delle novità previste per la Season 2, questo significa che anche questa funzionalità è stata posticipata.

Sicuramente non è la stessa cosa, ma vi ricordiamo che se nel frattempo volete tenere allenata la vostra mira e divertirvi in compagnia, il multiplayer di Halo Infinite è disponibile e completamente gratuito.