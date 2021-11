Risk of Rain 2: annunciato il DLC Survivors of the Void

Se siete ormai esperti di Risk of Rain 2 e non temete più nessun tipo di sfida, sappiate che nuovi pericoli stanno arrivando a cercarvi. Hopoo Games ha infatti di recente annunciato Survivors of the Void, il primo DLC per il suo roguelite. Prevista per il primo quarto del 2022, questa espansione a pagamento includerà la modalità The Simulacrum, che ci catapulterà nella simulazione di un’arena ambientata nel Vuoto dove ondate di nemici continueranno ad attaccarci. Ogni cinque ondate, arriverà anche un boss, e in alcuni casi si attiverà un mutatore per l’ondata: alcuni di questi potranno essere positivi, ma altri potranno renderci decisamente difficile la vita. Con Risk of Rain 2: Survivors of the Void arriveranno anche nuovi (e pericolosi, scommettiamo) nemici.