L'action RPG Thymesia è stato rinviato al 2022

Vista la carenza di novità nel corso degli ultimi mesi, temevamo che il promettente Thymesia non riuscisse ad uscire entro la fine del 2021, ma ora ce ne è arrivata conferma ufficiale. Tramite un messaggio condivisio via social, il team di OverBorder Games ha reso noto che, d’accordo con il publisher Team17, ha scelto di rinviare il gioco al 2022. “Il nostro obiettivo è pubblicare Thymesia nelle migliori condizioni possibili, e per farlo, abbiamo bisogno di un po’ più tempo per gli ultimi ritocchi. Per noi sviluppatori è importante mostrare al mondo qualcosa di cui siamo fieri, e non vediamo l’ora che possiate provare l’esperienza che abbiamo creato l’anno prossimo, quando sarà davvero pronta”, ha dichiarato OverBorder Games. Non dubitiamo che l’attesa ne varrà la pena.

