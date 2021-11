Metal: Hellsinger è stato rinviato, uscirà nel corso del 2022

Previsto originariamente per il 2021, l’FPS a tempo di musica Metal: Hellsinger uscirà invece nel corso del 2022. A dare la notizia è stato l’account ufficiale Twitter del gioco, che ha chiarito come questo lasso di tempo sia necessario al team di sviluppo per assicurarsi che il loro titolo rispetti le aspettative dei giocatori. Ricordiamo che Metal: Hellsinger non è un semplice FPS: riuscire a ottenere uccisioni a tempo di musica ci permetterà di ottenere ricompense migliori e una colonna sonora sempre più intensa, migliorando dunque anche l’esperienza di gioco. E ovviamente un gioco simile ha bisogno di una colonna sonora di prim’ordine, che infatti vede anche il contributo canoro di Matt Heafy (Trivium), Mikael Stanne (Dark Tranquillity), Björn Strid (Soilwork), Alissa White-Gluz (Arch Enemy) eTatiana Shmailyuk (Jinjer).

