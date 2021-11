Dead Cells si prepara a un crossover con tutti, più o meno

Nel corso delle ultime settimane, il team di Motion Twin ha preparato una sorpresa mica male per i giocatori di Dead Cells. Con l’aggiornamento di lunedì 22, che avrà il titolo molto adatto di “Everyone is Here”, il metroidvania-roguelite vedrà l’arrivo di una serie di ospiti da altri titoli della stessa categoria. Gli ospiti di questo crossover saranno:

Ovviamente, ciascuno dei vari personaggi porterà con sé su Dead Cells alcuni degli oggetti che più li contraddistinguono: il Drifter, ad esempio, avrà a disposizione la sua fida spada e il suo blaster. L’aggiornamento sarà completamente gratuito.

Knock! Knock!

Some of you saw it coming: yes, the Drifter from @HeartMachineHQ will be soon in Dead Cells!

He'll bring his sense of style plus, the first and only blaster in the game's history!#deadcells #hyperlightdrifter pic.twitter.com/wtEAKPg5OV

— Motion Twin (@motiontwin) November 8, 2021