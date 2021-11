Halo Infinite è ufficialmente entrato in fase gold

343 Industries ha di recente confermato che Halo Infinite è entrato in fase gold. Ricordiamo che la fase gold indica quel momento in cui la produzione del contenuto che andrà poi stampato sui dischi inclusi con le edizioni fisiche è completa, ed è dunque un passaggio tradizionalmente celebrato dagli studi di sviluppo. Ovviamente, questo non significa che i lavori sul gioco finiscano qua: lo studio ha infatti già in mente alcune novità che andranno aggiunte nei mesi seguenti al lancio, ma almeno per il momento speriamo che il team di 343 Industries possa godersi un po’ di meritato riposo.

Sebbene per la campagna singleplayer di Halo Infinite (a proposito della quale vi rimandiamo alle nostre impressioni in anteprima) ci sia da aspettare l’8 dicembre, la versione beta del multiplayer è invece già disponibile da qualche giorno.