Grand Theft Auto The Trilogy: Rockstar chiede scusa per i problemi

La recente pubblicazione di Grand Theft Auto The Trilogy: Definitive Edition non è stata certo accolta in pompa magna. Fin da subito ogni parte dell’internet ha iniziato a evidenzare numerosi problemi con questa remaster dei tre capitoli era PS2; su Metacritic, la collezione ha un ben poco invidiabile user score di 0.5. La situazione è giunta a tal punto che Rockstar Games ha deciso di chiedere pubblicamente scusa per lo stato in cui si trovano i tre giochi.

“Le versioni aggiornate di questi titoli classici non sono uscite in condizioni che rispettavano i nostri standard di qualità, o quelli che i nostri fan si aspettano. Ci stiamo organizzando per risolvere i problemi tecnici e migliorare ciascuno dei giochi. Con ogni aggiornamento in programma, i giochi raggiungeranno lo standard di qualità che si meritano”, ha dichiarato Rockstar, aggiungendo che il primo aggiornamento arriverà su Grand Theft Auto The Trilogy: Definitive Edition nei prossimi giorni. Nel frattempo, il publisher ha chiesto ai suoi fan di mantenere un atteggiamento civile nei confronti degli sviluppatori, bersaglio anche di minacce nel corso degli ultimi giorni.

Rockstar Games ha inoltre dato ascolto ai fan che protestavano per la rimozione delle versioni classiche di Grand Theft Auto III, Vice City e San Andreas dai negozi digitali, e promesso che torneranno presto sul Rockstar Store. Chi ha acquistato o acquisterà la collezione rimasterizzata entro il 30 giugno 2022 otterrà gratuitamente anche le versioni classiche dei tre giochi.