Activision Blizzard: Bobby Kotick starebbe valutando di dimettersi

In seguito all’inchiesta portata avanti dal Wall Street Journal sulla presunta connivenza di Bobby Kotick in diverse vicende scottanti che hanno coinvolto Activision Blizzard, il CEO avrebbe dichiarato di fronte al consiglio di amministrazione della compagnia di essere pronto a dimettersi.

Kotick avrebbe però posto una condizione, come riportata dallo stesso WSJ: l’amministratore delegato starebbe valutando le dimissioni nel caso in cui le numerose criticità circa sessismo e molestie non verranno risolte in fretta. Tuttavia, nel corso di un incontro con i top manager di Activision Blizzard, alcuni di essi avrebbero confessato di non ritenersi soddisfatti finché lo stesso Bobby Kotick non avrà fatto un passo indietro, lasciando dunque la carica di CEO, un ruolo che ha rivestito continuativamente per gli ultimi trent’anni.

Secondo le indiscrezioni di stampa, il consiglio di amministrazione di Activision Blizzard avrebbe inoltre proposto la creazione di un’apposita commissione con il compito di supervisionare le azioni della compagnia nell’abbattimento dei comportamenti inappropriati. Non sarebbe però in programma un’indagine sulla figura di Bobby Kotick e sulla sua gestione di Activision Blizzard.

Nel frattempo, alcuni esponenti di spicco dell’industria dei videogiochi avrebbero espresso preoccupazione per la situazione: tra questi anche Jim Ryan di Sony Interactive Entertainment e Phil Spencer della divisione Xbox. Quest’ultimo starebbe addirittura valutando azioni concrete per prendere le distanze da Activision Blizzard.

