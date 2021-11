Farming Simulator 22 è disponibile da oggi su PC e console

Arriva oggi sugli scaffali dei negozi fisici e virtuali Farming Simulator 22, ora disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Google Stadia. Per l’occasione è stato confezionato un apposito trailer di lancio.











Il simulatore di azienda agricola targato Giants Software porta con sé diverse novità rispetto alle iterazioni precedenti della serie. Tra queste citiamo un’inedita modalità di costruzione e un nuovo strumento di creazione del personaggio che promuovono la creatività e la libertà del giocatore su tre mappe ispirate al sud della Francia, al Midwest degli Stati Uniti e alla regione alpina europea. Starà ai giocatori scegliere se concentrarsi sulla grande varietà di colture presenti in Farming Simulator 22 o se prendersi cura degli allevamenti di mucche, pecore, polli, maiali e cavalli e persino api.

“Farming Simulator 22 è un risultato straordinario che segna una pietra miliare su più livelli nella storia della nostra azienda: è il nostro primo titolo auto-pubblicato a livello mondiale, è il capitolo più completo della serie ed è il risultato delle nostre grandi ambizioni che alimenteranno i nostri piani per realizzare qualcosa di ancora più grande in futuro. Farming Simulator 22 non è solo una pietra miliare, è anche un trampolino di lancio,” ha dichiarato Christian Ammann, CEO di Giants Software.

Per saperne di più, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Farming Simulator 22 fresca di pubblicazione.