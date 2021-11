Resident Evil 4 VR potrebbe aggiornarsi con la modalità Mercenari

Pubblicato qualche settimana fa con alcuni contenuti mancanti, come sottolineato nella nostra recensione, Resident Evil 4 VR potrebbe presto ottenere perlomeno la modalità di gioco Mercenari. Un’eventualità che sarebbe stata confermata dall’account YouTube ufficiale di Oculus, il quale avrebbe caricato un video poi prontamente rimosso dedicato proprio alla suddetta modalità Mercenari.











Il presunto trailer è stato poi ripreso dal canale Biohazard Declassified. Grazie al filmato scopriamo non solo che la modalità di gioco aggiuntiva potrebbe vedere la luce nel corso del 2022, ma anche che potremmo presto assistere a un cambio del branding del visore Oculus Quest 2, che in futuro potrebbe chiamarsi Meta Quest 2 per rispecchiare il cambio di nome di Facebook.

Aspettiamo notizie ufficiali a riguardo, ma è molto probabile che Resident Evil 4 VR si arricchirà presto con uno dei contenuti mancanti al lancio.