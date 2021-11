Microids annuncia Arkanoid: Eternal Battle in collaborazione con Taito

Che Microids stesse collaborando con Taito per la realizzazione di un paio di videogiochi non è certo una novità: non dovrebbe dunque stupire l’annuncio di Arkanoid: Eternal Battle, un nuovo titolo in sviluppo presso Pastagames ispirato al celebre arcade della compagnia giapponese. Pastagames, lo ricordiamo, è lo studio che ha realizzato la conversione per Switch di Rayman Legends, ma ha anche sviluppato gli arcade Pang Adventures e Pix the Cat.











Purtroppo non sono stati svelati molti dettagli su Arkanoid: Eternal Battle, ma Microids promette che il gioco offrirà un mix di meccnaiche vecchie e nuove per essere appetibile sia ai videogiocatori con più di qualche anno sulle spalle che alle nuove generazioni. È stato inoltre fatto sapere che il titolo vedrà la luce nel corso del 2022 su PC e console, sebbene non si conoscano ancora le piattaforme di riferimento.