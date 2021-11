Mass Effect: Legendary Edition potrebbe approdare su Xbox Game Pass

A quanto pare la Legendary Edition di Mass Effect sarebbe in dirittura di arrivo nel catalogo di Xbox Game Pass, perlomeno stando a quanto riportato dalla testata polacca XGP. Il sito di informazione videoludica ha scovato che sullo store di Microsoft la raccolta presentava il bollino “Game Pass”, lo stesso che troviamo su tutti i titoli inclusi con il servizio in abbonamento della Casa di Redmond. Tale bollino è stato successivamente rimosso, ma vi è comunque l’eventualità che il badge sia stato apposto in anticipo.

È difatti possibile che Mass Effect Legendary Edition venga presto incluso nel catalogo di EA Play, il servizio in abbonamento di Electronic Arts, e di conseguenza venga reso disponibile anche agli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate, i quali ottengono anche tutti i benefici della sottoscrizione a EA Play senza costi aggiuntivi.

Come al solito vi invitiamo a prendere queste indiscrezioni con le dovute accortezze, perlomeno fino a eventuali conferme o smentite ufficiali.

