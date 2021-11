Star Citizen: raccolti oltre 400 milioni di dollari

Quando si dice un budget spaziale: andando ad aprire la pagina degli stretch goals di Star Citizen, possiamo scoprire che il simulatore di Cloud Imperium Games è arrivato a raccogliere ben 400 milioni di dollari. Questa cifra è stata assicurata all’imponente progetto, che ricordiamo ha preso il via ormai nel 2010, da 3 milioni e trecentomila backer, sia tramite l’acquisto del gioco che di pacchetti speciali che permettono di sbloccare immediatamente alcune navi spaziali.

Sebbene lo sviluppo continui a proseguire, come testimoniato dai continui aggiornamenti alla build alpha, non è ancora chiaro quando Star Citizen sarà pronto, né quando uscirà la campagna singleplayer Squadron 42. E non provate a chiederlo a Chris Roberts: potrebbe prendersela a male.