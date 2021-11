Riot Games presenta nel dettaglio Hytale, gioco ispirato a Minecraft

Oltre ad aver fornito una buona dose di informazioni sul picchiaduro Project L, Riot Games ha approffitato dell’evento RiotX Arcane per parlare a lungo anche di un altro progetto che tiene in cantiere: Hytale. Quest’ultimo non è ambientato nell’universo di Runeterra, nascendo piuttosto da un progetto di modding di Minecraft. I creatori di questo progetto si sono poi riuniti sotto l’etichetta di Hypixel Studios con la volontà di creare un gioco a sé stante, e non ci è voluto molto prima che sorgesse l’intesa con Riot Games. Annunciato originariamente nel 2018, Hytale ha compiuto significativi passi in avanti da allora, sia come contenuto che come ambizioni, e proprio di questo ci parlano Noxy, CEO di Hypixel Studios, e il Chief Operating Officer Sean McCafferty.











Stando alle loro descrizioni e a quanto possiamo leggere sul sito ufficiale, Hytale è un gioco che ci permetterà di vivere l’avventura che più si addice al nostro stile. Potremo dedicarci all’esplorazione, andando ad affrontare pericolosi mostri nelle loro tane; oppure dedicarci alla coltivazione, alla costruzione di strutture, in poche parole a uno stile di vita molto più rilassato. Il gioco pone anche un occhio di riguardo verso la componente multiplayer: saranno presenti, fra le altre cose, una serie di minigiochi in cui potremo competere e un robusto sistema di anticheat.

Inoltre, chi adora dare sfogo alla propria creatività sarà contento di sapere che Hytale supporterà il modding, includendo fra le altre cose anche un robusto editor che permetterà ai più appassionati di modificare ogni singolo aspetto del gioco. Per poter mettere mano a questo titolo, però, servirà una buona dose di pazienza: la sua uscita è infatti attualmente prevista per il 2023.