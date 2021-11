SEGA: la partnership con Microsoft non condurrà ad esclusive

Tre settimane fa, SEGA aveva annunciato di aver stretto una partnership con Microsoft per l’accesso alla piattaforma cloud Azure, passo importante nella creazione del cosidetto “Super Game” che il publisher nipponico ha in cantiere ormai da qualche tempo. La notizia ha suscitato qualche riflessione in merito alle implicazioni di un accordo simile, sopratutto per quanto può riguardare il discorso esclusive.

A fugare i dubbi in merito ci ha pensato SEGA stessa, nel corso di una recente presentazione. A pagina 44 del documento possiamo infatti leggere: “Non abbiamo in mente di rilasciare videogiochi in esclusiva per Microsoft, ma piuttosto di sviluppare assieme il “Super Game” che sarà pubblicato su scala globale, con il loro supporto tecnico.” SEGA non ha ancora rivelato nulla a proposito di questo Super Game, per il quale bisognerà presumibilmente attendere ancora a lungo.