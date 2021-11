Hitman 3 riceverà un secondo anno di contenuti aggiuntivi

Sembra proprio che IO Interactive non abbia esaurito né le idee né la voglia di lavorare su Hitman 3. Lo studio ha infatti di recente annunciato lo Year 2, cioè una serie di contenuti aggiuntivi in arrivo sullo stealth game nel corso del 2022. L’annuncio arriva accompagnato anche da un video di presentazione in cui il CEO Hakan Abrak ringrazia tutta la community per il sostegno ricevuto finora, dichiarando che la trilogia del World of Assassination ha raggiunto l’impressionante cifra di cinquanta milioni di giocatori.

Per quanto riguarda lo Year 2, questo prenderà il via il 30 gennaio 2022, e includerà nuove mappe, linee narrative, e modalità di gioco. IO Interactive ha anche anticipato alcune delle novità in arrivo su Hitman 3 nel corso del 2022:

Ray tracing su PC , sviluppato grazie ad una partnership con Intel.

, sviluppato grazie ad una partnership con Intel. VR su PC ; già disponibile su PS4, la realtà virtuale arriverà anche sui nostri computer. Ulteriori dettagli, incluse le piattaforme supportate, saranno rivelate prossimamente.

; già disponibile su PS4, la realtà virtuale arriverà anche sui nostri computer. Ulteriori dettagli, incluse le piattaforme supportate, saranno rivelate prossimamente. Elusive Target Arcade, una nuova modalità di gioco che ci permetterà di affrontare in maniera differente i Bersagli Elusivi.