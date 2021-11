Marvel's Avengers: Spider-Man non avrà missioni storia

L’utenza PlayStation non potrà affrontare alcuna missione storia vestendo i panni di Spider-Man quando questo personaggio verrà aggiunto al roster di Marvel’s Avengers. Ne ha dato conferma il gameplay director Philippe Therien nel corso di un’intervista concessa ai microfoni di IGN.

Therien ha spiegato che la trama di questo DLC esclusivo per PS4 e PS5 si dipanerà attraverso dei messaggi audio e delle cutscene illustrate da sbloccare completando specifiche sfide, senza passare da apposite missioni progettate appositamente per il nuovo personaggio. L’esponente di Crystal Dynamics ha precisato che il team ha voluto concentrare tempo e risorse sui contenuti disponibili per tutte le piattaforme, in particolare sul nuovo raid in uscita il 30 novembre, lo stesso giorno in cui l’utenza PlayStation potrà avere Spider-Man.

L’arrivo dell’Uomo Ragno in Marvel’s Avengers viene dunque definito come un evento minore, senz’altro dalla portata inferiore rispetto alle espansioni dedicate a Hawkeye, Kate Bishop e Black Panther, che invece hanno tutti ricevuto le loro apposite missioni storia.

