Serious Sam 4 potrebbe presto approdare su console

Dopo essere uscito solo su PC e Google Stadia l’anno scorso (e qui trovate la recensione del nostro Paolone), Serious Sam 4 potrebbe presto vedere la luce anche su console.

Lo scopriamo grazie alla comparsa dello sparatutto in soggettiva targato Croteam e Devolver Digital sul sito dell’USK, l’ente tedesco che si occupa di valutare i videogiochi in uscito, il quale pare abbia classificato la presunta versione PS5 di Serious Sam 4.

Da notare che le eventuali conversioni per console non sono ancora state annunciate in via ufficiale né dallo sviluppatore né dal publisher, ma è molto probabile che la presentazione sia dietro l’angolo. Staremo a vedere.

