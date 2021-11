Halo Infinite: al via l'evento multiplayer Fracture: Tenrai

In attesa del lancio della campagna single player, su cui abbiamo scritto un’anteprima, 343 Industries sta per dare il via al primo evento multiplayer di Halo Infinite: si tratta di Fracture: Tenrai, la cui partenza è prevista nel corso della giornata odierna.

Durante l’evento, che durerà una settimana, i giocatori potranno accumulare esperienza e sbloccare gratuitamente delle ricompense aggiuntive lungo un Pass speciale da 30 livelli. Le ricompense saranno come al solito solamente di carattere cosmetico, e saranno ispirate alla cultura giapponese.

Gli sviluppatori fanno sapere che Fracture: Tenrai ritornerà a intervalli regolari nel corso di tutta la Season 1 di Halo Infinite, la quale durerà fino a maggio 2022, precisando che l’esperienza accumulata dagli utenti si accumulerà e verrà conservata in ognuna delle varie sessioni dell’evento, permettendo così a chiunque di sbloccare con relativa calma le ricompense.

Infine, 343 Industries fa sapere che questo è solamente l’inizio: la prima stagione porterà con sé molte altre novità che si avvicenderanno nel corso dei prossimi mesi.

