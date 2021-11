Activision Blizzard: Doug Bowser di Nintendo si dice turbato

Non solo Sony e Microsoft, ora anche Nintendo ha preso posizione nei confronti della tempesta che sta coinvolgendo Activision Blizzard e il suo CEO, Bobby Kotick.

La notizia ottiene risalto sulle colonne di GamesIndustry, dove leggiamo che Doug Bowser, il presidente di Nintendo of America, ha inviato una email ai suoi dipendenti in cui ha espresso tutta la sua preoccupazione circa le vicende che hanno interessato il publisher di Call of Duty. Bowser si dice profondamente turbato dalle notizie che stanno circolando in questi giorni, mentre ribadisce che determinati comportamenti non devono avere alcun posto nell’industria dei videogiochi. Non è tutto, però, giacché il presidente di Nintendo of America ha fatto sapere di essere in contatto con i vertici dell’ESA (Entertainment Software Association), di cui fa parte anche Activision Blizzard, affinché vengano presi dei provvedimenti nei confronti di quest’ultima. Pur senza entrare nei dettagli, Bowser dichiara di aver già preso alcune misure ai danni di publisher, mentre sono in corso di valutazione altre azioni da mettere in atto prossimamente.

Con la discesa in campo di Nintendo, ora tutti e tre i produttori di console hanno a vario titolo preso le distanze da Activision Blizzard. Staremo a vedere come si evolverà la situazione da qui in avanti.

