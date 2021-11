Su Brawlhalla arrivano Ryu, Chun-Li e Akuma di Street Fighter

I lottatori di Capcom non sono certi nuovi ai crossover, e potevano dunque farsi scampare l’occasione di andare a dimostrare la loro prodezza in quel di Brawlhalla? Ma certo che no, e infatti Ryu, Chun-Li e Akuma sono andati a dimostrare la superiorità dei loro stili di combattimento anche sul platform fighter di Blue Mammoth e Ubisoft.











Il crossover verrà celebrato con un evento speciale che introdurrà la modalità Baruffa in strada, ispirata al gameplay classico di Street Fighter. È stata inoltre aggiunta una nuova mappa ispirata al Castello Suzaku e quattro nuovi avatar. In aggiunta, Brawlhalla si è aggiornato con la nuova opzione Rematch, che permetterà di affrontare nuovamente gli avversari appena incontrati nei match classificati 1v1 e 2v2.