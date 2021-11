The Touryst sarà presto anche su Steam

Precedentemente disponibile su PC solo tramite il Microsoft Store, la particolare avventura The Touryst si prepara ad arrivare anche su Steam. Il gioco di Shin’en Multimedia ha già la sua pagina sul negozio digitale, che fra le altre cose promette il supporto ai 240 frame al secondo (sempre che abbiate un monitor adeguato, s’intende).

Originariamente uscito nel 2019, The Touryst ci mette nei panni di un blocchettoso turista dedito unicamente all’esplorazione delle Isole Monument: fra nuotate, esplorazioni di antichi monumenti e puntate in sala giochi non ci mancherà di che passare il tempo in questo rilassante titolo.