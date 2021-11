Sherlock Holmes Chapter One: ecco la roadmap per il mese di dicembre

A poca distanza dal lancio di Sherlock Holmes Chapter One (del quale potete trovare qui la nostra recensione), Frogwares ha già chiaro in mente quali saranno i suoi prossimi passi. La roadmap di recente pubblicata mostra infatti quali novità attendono il titolo investigativo nel corso del mese di novembre. Com’è lecito aspettarsi, il team si darà da fare per risolvere i problemi più urgenti sottolineati dai giocatori, con più di cento fra bugfix e miglioramenti delle prestazioni; ci sarà però spazio anche per contenuti aggiuntivi.

Nelle ultime ore, Frogwares ha infatti aggiunto a Sherlock Holmes Chapter One un DLC gratuito che aumenta il numero di travestimenti disponibili. Nelle prossime settimane, sul titolo arriverà anche il secondo DLC del Season Pass, che introdurrà una nuova quest. Il primo contenuto aggiuntivo a pagamento, già disponibile, introduceva la quest Saints & Sinners.