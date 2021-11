SMITE: un video cinematografico presente Atlas, Titano del Cosmo

Il Battleground of the Gods potrà pure avere questo nome, ma apre volentieri le sue porte anche a chi magari non rientra esattamente nella categoria degli “dèi”. Il prossimo personaggio che andrà ad aggiungersi al roster di Smite sarà infatti Atlas, Titano del Cosmo, presentato da Hi-Rez Studios tramite un breve video cinematografico.











Potremmo inventarci battute su quanto le sue possenti spalle lo rendono adatto a un gioco di squadra, ma ve le risparmieremo. Atlas ricoprirà il ruolo di Guardiano, cioè una classe di divinità specializzata nel proteggere i compagni di squadra e impedire agli avversari di fare i loro comodi. Se siete curiosi di saperne di più su cosa è in grado di combinare, vi conviene sintonizzarvi sul canale Twitch di Smite stasera alle 21:00.