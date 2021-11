Ghostrunner si prepara a rivelare il suo Ultimate DLC, ecco il primo teaser

Pare che la strada per il ninja cybernetico di One More Level sia tutt’altro che finita qui. Tramite un breve teaser, lo studio di Ghostrunner ha infatti annunciato di avere un altro DLC in serbo per il first person slasher, per ora noto solo con il nome di “Ultimate DLC.” Il video è piuttosto criptico in merito a quanto potremo trovare in questo contenuto aggiuntivo, ma con un po’ di pazienza potremo scoprirne di più. Il reveal di questo DLC è infatti previsto per il 30 novembre. La descrizione del video, inoltre, suggerisce che l’Ultimate DLC attraverserà una fase di closed beta prima della sua uscita ufficiale – che Ghostrunner stia per dotarsi anche di una componente multiplayer?