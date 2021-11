Martha is Dead è stato rinviato a febbraio, svelata la nuova data di uscita

Marta is Dead non vedrà la luce entro fine anno, come inizialmente promesso dagli sviluppatori, invece il publisher Wired Productions e i team di LKA e Caracal Games hanno fissato una nuova data di uscita per l’inizio del 2022.











L’annuncio ufficiale è stato dato nel corso dei Golden Joystick Awards 2021, durante i quali è stato diffuso un nuovo trailer che ne rivela il giorno di pubblicazione. L’horror psicologico ambientato nelle campagne toscane durante la Seconda Guerra Mondiale sarà difatti disponibile dal 24 febbraio 2022.

Martha is Dead uscirà su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.