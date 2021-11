Games with Gold: ecco i giochi di dicembre 2021

Microsoft ha annunciato la selezione di dicembre del programma Games with Gold, il quale offre un poker di videogiochi al mese agli abbonati a Xbox Live Gold e a quelli che hanno sottoscritto un abbonamento a Game Pass Ultimate.











Gli abbonati potranno mettere le mani su The Escapists 2, disponibile dal 1° al 31 dicembre; su Tropico 5, dal 16 dicembre al 15 gennaio; su Orcs Must Die!, disponibile dal 1° al 15 dicembre; e infine su Insanely Twisted Shadow Planet, da riscattare dal 16 al 31 dicembre.

Tutti i videogiochi sono giocabili sia su Xbox One che su Xbox Series X|S.