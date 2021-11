Matt Goldman, senior creative director di Dragon Age, lascia BioWare

Il prossimo Dragon Age, la cui ultima apparizione pubblica risale alla scorsa edizione dei The Game Awards, ha person un membro importante del suo team di sviluppo: si tratta di Matt Goldman, ormai ex senior creative director.

La notizia della sua fuoriuscita dalla compagnia è stata confermata da Electronic Arts alla redazione di Kotaku. Il portavoce del publisher statunitense ha precisato che Goldman lascia il gioco in ottime mani dal momento che lo studio continuerà a portare avanti la visione originale di Dragon Age.

BioWare ed Electronic Arts restano impegnati a offrire ai fan di Dragon Age un videogioco di qualità che sia all’altezza degli standard richiesti dagli utenti, nonostante la defezione di Matt Goldman.

