Epic Games acquisisce Harmonix, autori di Rock Band e Fuser

Epic Games ha finalizzato l’acquisizione di Harmonix, lo studio specializzato in videogiochi musicali autore di Rock Band e del recente Fuser.

Lo studio fa sapere che continuerà a lavorare a questi due franchise, spiegando che proseguirà nella distribuzione di DLC per Rock Band 4 secondo i piani stilati in precedenza. La stessa politica verrà applicata anche a Fuser.

Per quanto riguarda il futuro di Harmonix, lo studio verrà messo al lavoro come team di supporto nello sviluppo di esperienze musicali all’interno di Fortnite. Al momento né Epic Games né la stessa Harmonix hanno voluto diffondere ulteriori dettagli su questo progetto, pertanto non ci resta che attendere e scoprire cosa ci riserverà il futuro.

