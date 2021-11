Annunciato Men of War 2, l'RTS uscirà nel 2022

C’è un nuovo videogioco di strategia a sfondo bellico in città! Anzi, non è proprio nuovissimo trattandosi di una nuova iterazione di un franchise particolarmente apprezzato tra gli amanti degli RTS: stiamo parlando di Men of War 2, in lavorazione presso lo studio ucraino Best Way sotto l’occhio vigile del publisher 1C Entertainment.











Anche qui il teatro di scontro è sempre quello della Seconda Guerra Mondiale. Per la precisione, gli sviluppatori stanno lavorando a due campagne distinte dedicate ai fronti Orientale e Occidentale del conflitto, permettendoci di guidare sia le truppe Sovietiche che quelle Alleate. Tali campagne potranno essere affrontate sia in solitaria che in cooperativa, in questo caso con il supporto fino a un massimo di quattro utenti in contemporanea. Non mancheranno diverse modalità di gioco multiplayer: in questo caso, oltre ad Alleati e Sovietici, sarà possibile giocare anche dalla parte delle truppe del Terzo Reich.

Gli sviluppatori promettono da una parte un alto livello di fedeltà storica, dall’altra una maggiore profondità strategica grazie anche alla funzione di controllo diretto che permette di modificare l’equipaggiamento di ogni singola unità, potenziandolo o riparandolo in tempo reale sul campo di battaglia.

Nel complesso, Men of War 2 presenterà tre schieramenti, 45 battaglioni e oltre 300 veicoli ricreati con accuratezza storica. Completano il cerchio un engine fisico rinnovato che garantisce la distruttibilità degli ambienti in maniera realistica e il supporto alle mod sin dal lancio. A tal proposito, Men of War 2 dovrebbe vedere la luce su PC nel corso del 2022, ma rimaniamo in attesa di conoscere la data di uscita ufficiale.