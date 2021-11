Battlefield 2042: bilanciamenti e patch correttive in arrivo

A dispetto delle attese, i primi giorni di Battlefield 2042 non sono stati particolarmente felici. Molti utenti hanno evidenzato numerosi problemi con l’ultima creazione di DICE, che però lo studio sembra intenzionato a sistemare quanto prima. Per chiarire più nel dettaglio i suoi piani per le prossime settimane, la realtà svedese ha pubblicato un lungo post in cui chiarisce ancora una volta il suo impegno e dedizione nei confronti del titolo, prima di entrare nello specifico.

Funzionalità come il server browser, la scoreboard e la chat vocale, presenti nei precedenti titoli ma assenti in Battlefield 2042, sono stati merito di accese discussioni interne. DICE ha dichiarato di aver molto da dire in merito, rimandandoci però a comunicazioni future. Per quanto riguarda gli aggiornamenti al gioco, ne sono attualmente in calendario tre: il primo arriverà il 25 novembre, mentre il secondo è previsto per i primi giorni di dicembre. Il terzo, infine, sarà pubblicato prima delle vacanze natalizie. In questi aggiornamenti, DICE si dedicherà a risolvere i problemi sia di stabilità dei server che di performance, venendo incontro in particolare ai giocatori che non possiedono processori ultimo modello.

Sarà anche rivisto il bilanciamento delle armi, e in particolare il loro “spread”, termine usato per indicare quanto i proiettili deviano dal centro del nostro mirino. Il valore associato è stato ritenuto troppo alto in alcuni casi (viene fatto l’esempio dell’AK-24), e l’aggiornamento del 25 novembre lo ridurrà per tutte le armi. Saranno inoltre riviste alcune proprietà dell’Hovercraft e del Nightbird, due veicoli che nel corso degli ultimi giorni hanno terrorizzato i server di Battlefield 2042.