Dice Legacy si aggiorna con una la modalità di gioco Forging a Realm

È da poco sbarcato sul gestionale Dice Legacy un nuovo aggiornamento, la cui novità più importante è sicuramente la modalità di gioco Forging a Realm. Differenziandosi da quella con cui siamo stati abituati a giocare fin dal lancio del gioco, e che d’ora in poi prenderà il nome di Escaping Fate, la nuova modalità è incentrata principalmente sull’aspetto economico e ci vedrà impegnati ad esaudire le richieste sempre più esigenti della nostra popolazione. Anche la mappa, per quanto simile a quella che già conosciamo, avrà fattori di generazione casuale pensati appositamente per Forging a Realm.

Non si tratta in ogni caso dell’unica novità arrivata su Dice Legacy. L’aggiornamento include anche vari bilanciamenti alle meccaniche del gioco, qualche funzionalità aggiuntiva e la possibilità di personalizzare i dadi ascesi. Potete trovare la lista completa delle modifiche apportate al gioco a questo link.