Weta Workshop al lavoro su un gioco per PC e console

Se c’è chi dai videogiochi vorrebbe passare al cinema, non manca anche chi vuole fare il percorso inverso. È il caso, per esempio, di Weta Workshop: lo studio che si è occupato della realizzazione di costumi, creature e miniature per le due trilogie de Il Signore degli Anelli e de Lo Hobbit ha infatti di recente annunciato di avere in cantiere un gioco per PC e console. L’annuncio arriva accompagnata a un’offerta di lavoro per un Game Producer, dove possiamo leggere che questo progetto si basa su “una proprietà intellettuale famosa a livello globale, che è molto vicina ai nostri cuori.” Il pensiero non può che andare immediatamente ai film ambientati sulla Terra di Mezzo, ma è bene ricordare che fra le altre cose, Weta Workshop ha collaborato anche a King Kong, Avatar, Blade Runner 2049 e Mad Max: The Fury Road. Quale che sia il franchise a cui la realtà neozelandese ha deciso di dedicarsi, il nostro interesse è sicuramente alto.

Di recente, la divisione Weta Digital, dedicata invece agli effetti speciali in computer grafica, è stata acquisita da Unity per la cifra di 1,6 miliardi di dollari, e assisterà la compagnia nella creazione del suo “metaverso”.