Dragon Ball: The Breakers, annunciate le date della closed beta

Non è passato molto dall’annuncio di Dragon Ball: The Breakers, e già Bandai Namco si prepara a tenere la closed beta del suo particolare titolo multiplayer. A una limitata selezione di fortunati verrà infatti permesso di provare il titolo fra il 4 e il 5 dicembre su PC, nei seguenti orari:

Sessione 1: 4 dicembre 3:00 AM – 7:00 AM CET

Sessione 2: 4 dicembre 1:00 PM – 5:00 PM CET

Sessione 3: 4 dicembre 7:00 PM – 11:00 PM CET

Sessione 4: 5 dicembre 3:00 AM – 7:00 AM CET

È possibile registrarsi per ricevere un invito a questo link. E per assicurarsi che tutti arrivino preparati alla dura sfida fra Razziatori e Superstiti, Bandai Namco ha preparato un lungo video in cui viene spiegato il gameplay di Dragon Ball: The Breakers e le sue meccaniche.